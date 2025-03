‘Traga seu balde’: cinema em Cotia oferece até 10 litros de pipoca por R$ 19; saiba quando

Imagem ilustrativa. Crédito da foto: Cottonbro Studio / Pexels

A rede Cinemark preparou uma promoção especial para celebrar o Dia Nacional da Pipoca. Batizado de “Traga Seu Balde”, o evento, que acontece neste domingo (16), permitirá que os clientes levem um recipiente de sua escolha para encher com pipoca salgada por um valor fixo de R$ 19.

Cotia e Cia confirmou que a unidade do Shopping Granja Vianna participará da promoção.Os participantes poderão levar qualquer recipiente adequado para o consumo de alimentos e encher até 10 litros de pipoca salgada, o equivalente a dois baldes oficiais da Cinemark.Apesar da flexibilidade na escolha do recipiente, a Cinemark reforça que ele deve estar higienizado, ser impermeável e apropriado para consumo.Além disso, a promoção é válida apenas para pipoca salgada, com a opção de adicionar topping de manteiga. Não será permitido refil e a pipoca doce não faz parte da promoção.Para participar, não é necessário comprar ingressos de cinema. No entanto, cinemas Prime e VIP da rede Cinemark não aderiram à promoção.Entre os cinemas não participantes estão Cidade Jardim, Village Mall, Iguatemi São Paulo, Iguatemi Campinas VIP e Lar Center.Os clientes também poderão garantir seu balde de pipoca pelo site e aplicativo da Cinemark, mas apenas no dia do evento.Importante lembrar que descontos do Cinemark Club não serão aplicáveis para esta promoção, embora os membros continuem recebendo descontos nos demais produtos do snack bar.