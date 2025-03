Família de Cotia é vítima de assalto no litoral paulista

GCM conseguiu recuperar o veículo e os pertences que tinham sido roubados

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Uma família de Cotia foi vítima de assalto em Guarujá, no litoral paulista, na manhã de sábado (8).

Bandidos armados roubaram o carro dos turistas, mas acabaram perdendo o controle do veículo e colidiram contra um muro.Segundo reportagem do jornal A Tribuna, a Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu recuperar o veículo e os pertences das vítimas. Os criminosos fugiram a pé.A Prefeitura de Guarujá informou que os GCMs se depararam com as vítimas pedindo ajuda. Dois homens armados tinham acabado de roubar o carro delas.Ao avistarem o veículo roubado, os agentes perseguiram os criminosos, que acabaram batendo o carro e fugiram. Eles não levaram nada, segundo a reportagem.De acordo com o jornal, dentro do carro os guardas encontraram uma arma de brinquedo e os pertences das vítimas.O caso foi apresentado na Delegacia de Guarujá.