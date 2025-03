Prefeitura divulga programação do aniversário de Cotia; confira

Atividades acontecerão na Praça da Matriz; dia comemorativo será encerrado em frente ao Paço Municipal, com show gratuito do cantor Péricles

A Prefeitura de Cotia divulgou hoje (24) a programação gratuita para o aniversário da cidade, que será comemorado no dia 2 de abril.

As atividades acontecerão na Praça da Matriz, no centro, das 8h às 12h. Quem passar por lá, vai poder participar e conferir: aulão de alongamento, apresentação de ginástica rítmica, aulão de dança e muito mais (programação completa no final do texto).E, para fechar o dia, às 20h, terá show gratuito com o cantor Péricles, em frente ao Paço Municipal.A programação na Praça da Matriz será realizada pela Secretaria de Esportes e da Juventude e está sendo chamada de ‘Movimente-se’.De acordo com a pasta, é uma forma de comemorar o aniversário de Cotia com a população, mas, sobretudo, de conscientizar sobre a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental de pessoas de todas as idades.O aniversário de 169 anos de emancipação político-administrativa de Cotia fecha com o show do Cantor Péricles. O evento também é gratuito e acontecerá em uma estrutura que estará montada no recinto em frente à Prefeitura, no Jardim Nomura.O sambista, da vertente pagode, é um dos grandes nomes da música brasileira e promete encantar o público com grandes sucessos de seus mais de 40 anos de história artística.Veja a programação completa abaixo:Local: Praça da MatrizEndereço: Rua Senador Feijó, 12, CentroDas 8h às 12h8h: Abertura8h15: Aulão de Alongamento – prof.ª Suely8h45: Apresentação Ginástica Rítmica – Lourdes9h15: Aulão de Dança – prof.ª Vanessa9h45: Aulão de Muay Thai – prof. Muralha10h15: Apresentação Roda de Capoeira – Mestre Jaguara e Mestrando Edinho10h45: Aulão de Ritmos – prof.ª TamiresLocal: Recinto em frente à Prefeitura de CotiaEndereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jardim NomuraA partir das 20h: Cantor Péricles