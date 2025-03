Shopping da região registra ‘pequeno vazamento de gás’ e encaminha informe aos lojistas

Incidente ocorreu durante as obras no boliche; veja o que disse uma frequentadora do shopping ao Cotia e Cia

Shopping Central Park. Foto: Google Imagens

O Shopping Central Park, localizado entre os municípios de Vargem Grande Paulista e Cotia, registrou na manhã desta terça-feira (11) um pequeno vazamento de gás durante as obras no boliche.

De acordo com a administração do shopping, providência foram tomadas rapidamente e o local está totalmente seguro., disse.Uma frequentadora do shopping disse aoque, ao entrar pelo estacionamento, sentiu um cheiro, relatou.Pelo WhatsApp, os lojistas foram informados sobre o incidente. O Central Park afirmou que o problema já havia sido resolvido e reiterou que não havia perigo mais., diz trecho do recado.