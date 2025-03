Cotia divulga cursos gratuitos em grandes instituições; saiba como se inscrever

Entre as entidades de ensino parceiras estão: Senai Cotia, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino (IBRAGESP), Faculdade Anhanguera, e Afesu

Foto: Freepik

Por meio de uma parceria com instituições de ensino, a Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia divulga oportunidades de cursos de formação que são disponibilizados gratuitamente para moradores de Cotia.

As oportunidades são para formações presenciais e on-line.Entre as entidades de ensino parceiras estão: Senai Cotia, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino (IBRAGESP), Faculdade Anhanguera, Afesu.Os cursos disponíveis e período de inscrição podem serA validação das inscrições e a responsabilidade pelos cursos oferecidos é de cada instituição de ensino.Entre as oportunidades estão cursos livres, como: gestão do conhecimento na segurança pública e privada; Comércio eletrônico; Algoritmos: estrutura de dados; Gestão de Projetos, entre outros, oferecidos pela Faculdade Anhanguera. Cursos de Recepcionista, Agente de Portaria, Contabilidade e análise de balanços, entre outros, da IBRAGESP.