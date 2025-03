Aposta da Granja Viana fatura mais de R$ 60 mil na +Milionária, da Caixa

tiverem 6 acertos + 1 ou nenhum trevo;

tiverem 5 acertos + 2 trevos;

tiverem 5 acertos + 1 ou nenhum trevo;

tiverem 4 acertos + 2 trevos;

tiverem 4 acertos + 1 ou nenhum trevo;

tiverem 3 acertos + 2 trevos;

tiverem 3 acertos + 1 trevo;

tiverem 2 acertos + 2 trevos;

tiverem 2 acertos + 1 trevo.

Na +Milionária, o jogador tem dois locais no volante para escolher os números para apostar e ter chances de ganhar. No primeiro, é necessário escolher seis números dentre os 50 disponíveis. No segundo, dois números, chamados de trevos, dentre os seis disponíveis.Vence o prêmio máximo as apostas que acertarem seis números e dois trevos. Também ganham prêmios apostas que: