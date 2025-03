Polícia Militar prende traficante e localiza grande quantidade de drogas em Itapevi

Foram localizaram 1 tijolo de maconha, 1 tijolo de ice, 2.800 porções de maconha, 1.435 porções de cocaína e 508 porções de crack

Nesta segunda-feira (03), policiais militares do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (5° BAEP) prenderam um homem suspeito de gerenciar pontos de tráfico de drogas no bairro Vitápolis, em Itapevi. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar que o indivíduo, armazenava drogas e armas em sua residência.Durante patrulhamento, a equipe identificou um homem com as características descritas na denúncia. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir, mas foi detido. O criminoso, já possuía antecedentes por tráfico de drogas.Foram encontradas porções de maconha com o criminoso. Questionado sobre a denúncia, ele demonstrou nervosismo e entrou em contradição, até confessar que gerenciava pontos de tráfico na região e que armazenava drogas em sua casa. No local indicado, os policiais localizaram 1 tijolo de maconha, 1 tijolo de ice, 2.800 porções de maconha, 1.435 porções de cocaína, 508 porções de crack, além de uma balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico.O criminoso foi encaminhado ao Distrito Policial de Itapevi, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.