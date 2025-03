Polícia apreende moto com motor adulterado em Barueri

Policiais rodoviários identificaram a adulteração durante fiscalização em praça de pedágio.





Na manhã desta terça-feira (04), policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam uma motocicleta com motor adulterado na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), na altura do km 20, sentido capital, em Barueri.Durante uma fiscalização na praça de pedágio, a equipe da polícia abordou uma motocicleta de cor preta. Na vistoria, os policiais constataram que o veículo, fabricado em 2002, estava equipado com um motor de modelo mais recente, fabricado entre 2016 e 2022.Diante da irregularidade, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Barueri para a devida apuração e apreensão do veículo, o homem permaneceu à disposição da Justiça.