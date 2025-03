Novo cinema da região terá 800 lugares divididos em 5 salas (uma delas vip); veja os detalhes

Grupo Cine inaugura a unidade no próximo dia 30 de abril

Foto: Divulgação / Central Park

O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, anunciou a inauguração do tão esperado cinema. O Grupo Cine inaugura a unidade no próximo dia 30 de abril.

De acordo com o shopping, o cinema terá 800 lugares divididos em cinco salas, entre elas, uma sala vip, duas salas semi-vips e mais duas salas tradicionais., descreve o shopping.Junto com o cinema, o empreendimento destacou a Bomboniere, que “oferecerá pipoca quentinha, doces irresistíveis e aquele refrigerante geladinho para o público acompanhar seu filme favorito”., comenta Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.