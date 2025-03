ONG em Cotia oferece cursos técnicos gratuitos para mulheres; saiba como se inscrever

Projeto ainda oferece condução de ida e volta para quem precisa; conheça os cursos

Foto: Reprodução / Instagram Afesu Moinho

A ONG Afesu Moinho, com unidade em Cotia, está com inscrições abertas para cursos técnicos e outras atividades oferecidas gratuitamente para mulheres - adolescentes e adultas.

Para participar é preciso se inscrever previamente [veja abaixo], pois as vagas são limitadas.Entre as oportunidades está o curso ‘Técnico em Gastronomia’, destinado para meninas com idade entre 17 e 25 anos que tenham o Ensino Médio completo ou estejam cursando o terceiro ano.O ‘Projeto Vida’ oferece apoio escolar para meninas de 11 a 14 anos de idade, que estão cursando o Ensino Fundamental II. Tem turmas de manhã e à tarde, três vezes por semana. O projeto oferece uma condução de ida e volta, caso a participante precise de transporte público.O ‘Projeto Trilha para o Mundo do Trabalho’ é dividido em Trilha I (Jovens empreendedoras) e Trilha II (Empreendedorismo na gastronomia) para jovens com idade de 15 a 17 anos que estão cursando o Ensino Médio. As participantes também têm direito a uma condução de ida e volta.Também tem inscrições abertas para o curso ‘Tecnologia e Desenvolvimento de Dados’, para jovens com idade entre 16 e 17 anos que estão cursando o Ensino Médio. Uma condução para ida e volta também é oferecida pela Ong às aulas participantes.Cursos e projetos Afesu Moinho (para mulheres)Informações e inscrições: Whastapp: 11 4612-3180Os cursos acontecem na avenida José Giorgi, 935, Granja Viana