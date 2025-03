Obras paralisadas de condomínio em Cotia trazem transtornos para vizinhos; veja FOTOS

As obras do condomínio Raritá, empreendimento localizado no Parque Rincão, em Cotia, estão paralisadas há mais de dois anos e trazendo transtornos para quem mora ao redor.

Local encontra-se em estado de abandono há mais de 2 anos

Imagens enviadas ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (14), mostram o local em estado de abandono, com diversos materiais e entulhos espalhados pelo terreno. E o mais preocupante: locais com água parada, sendo possíveis criadouros do mosquito da dengue.



“Pedimos urgentes providências sanitárias, pois o estado de abandono é extremamente propício para criadouros do Aedes Egypt, cobras (que estão aparecendo com grande frequência em nossas casas), escorpiões, entre outros”, diz trecho da denúncia enviada para a Vigilância Ambiental de Cotia.





Imagem enviada ao Cotia e Cia

Procurada pela reportagem, a Vigilância Ambiental informou que, na semana passada, uma equipe de controle de vetores realizou inspeção no endereço e que foi constatada a presença de água acumulada na laje, contudo, “sem a presença de larvas de Aedes aegypti”.



Segundo o órgão municipal, o responsável pelo local foi notificado para que elimine a água parada. De acordo com a vigilância, uma nova vistoria será realizada no próximo dia 25.





Flagrante de água parada em construção

Cotia e Cia entrou em contato com a Ekko Group, empresa responsável pelo empreendimento. Assim que houver retorno, será acrescentado neste texto.



No site oficial, a Ekko informa que as obras do condomínio Raritá estão paralisadas e as vendas temporariamente suspensas.