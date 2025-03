Rodovias da região têm redução na tarifa dos pedágios; entenda

Lotes rodoviários incluem pedágios em São Roque, Alumínio, Osasco, Barueri e Itapevi; veja a tabela atualizada que passa a valer a partir deste domingo (30)

Pedágio da SP-280 em Barueri. Foto: Google Street Views

As tradicionais praças de pedágios dos lotes rodoviários denominados Sorocabana e Nova Raposo terão redução nas tarifas tanto para usuários das cabines automáticas quanto para aqueles que utilizam as cabines manuais.

A redução foi aprovada em reunião de diretoria da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (24).Os novos valores – que entram em vigor neste domingo (30) - representam uma redução entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas cabines manuais no lote Sorocabana, enquanto no lote Nova Raposo os descontos variam de 24,3% a 35,5% nas automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais.No lote Sorocabana, em Itu, no km 72,8 da Rodovia Castello Branco (SP-280), a tarifa passa de R$ 15,80 para R$ 11,97 nas cabines automáticas (-24,2%) e para R$ 12,60 nas cabines manuais (-20,2%).Em Sorocaba, no km 13,3 da José Ermírio de Moraes (SP-075), os valores mudam de R$ 9,00 para R$ 6,74 nas automáticas (-25,1%) e para R$ 7,10 nas manuais (-21,1%).Já em São Roque, no km 47,5 da SP-280, a tarifa reduz de R$ 12,60 para R$ 9,59 nas automáticas (-23,8%) e para R$ 10,10 nas manuais (-19,8%).Em Alumínio, no km 79,1 da Raposo Tavares (SP-270), os valores caem de R$ 12,60 para R$ 9,40 nas automáticas (-25,4%) e para R$ 9,90 nas manuais (-21,4%).Em Araçoiaba, no km 111,8 da SP-270, a tarifa reduz de R$ 5,30 para R$ 3,99 nas automáticas (-24,7%) e para R$ 4,20 nas manuais (-20,7%).No lote Nova Raposo, as reduções também serão aplicadas. Em Osasco, no km 18,9 da SP-280, a tarifa passa de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas cabines automáticas (-35,5%) e para R$ 4,00 nas cabines manuais (-32,2%).Em Barueri, no km 20,5 da SP-280, os valores reduzem de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas automáticas (-35,5%) e para R$ 4,00 nas manuais (-32,2%).Já em Itapevi, no km 33,4 da SP-280, a tarifa será reduzida de R$ 11,80 para R$ 8,93 nas automáticas (-24,3%) e para R$ 9,40 nas manuais (-20,3%).O fim da tarifa quilométrica de sistema, aplicada anteriormente na ViaOeste, resultou em uma redução no valor das tarifas quilométricas de pedágio.A mudança, segundo o governo, reflete tanto a depreciação dos ativos, que corresponde à perda gradual de valor devido ao uso e desgaste ao longo do tempo. Além disso, há a inclusão de descontos contratuais, como 5% para usuários das cabines automáticas e até 20% para aqueles que aderirem ao Desconto para Usuário Frequente (DUF).Paralelamente, a redução tarifária nos novos lotes ‘Rota Sorocabana’ e ‘Nova Raposo’ foi definida pelo Poder Concedente e deliberada pela Artesp como parte da política tarifária, com base nos estudos de viabilidade técnica dos projetos.Além disso, a implementação do sistema free-flow distribuirá a cobrança de forma mais proporcional ao longo das rodovias, garantindo uma melhor relação entre distância percorrida e valor pago.