Nova linha de ônibus intermunicipal começa a atender região da Granja Viana

Operação deu início nesta segunda-feira (10); nova linha fará 36 viagens por dia

Foto ilustrativa. Crédito: EMTU

Começou a operar, nesta segunda-feira (10), a linha 307BI1 Carapicuíba (Terminal Metropolitano) - Cotia (Vila Santo Antônio) via Cotia (Granja Viana).

O itinerário passa pela Rua José Felix de Oliveira em ambos os sentidos. O valor da tarifa é de R$6,15.De acordo com a EMTU, serão 36 viagens diárias para acessar o Terminal Metropolitano Carapicuíba.Segundo a EMTU, a partir do dia 17/03, terá início a operação do serviço 244EX1 Osasco (Terminal Luiz Bortolosso) - Cotia (Rodovia Raposo Tavares km 21), que auxiliará no transporte dos passageiros que residem nos bairros do Jardim Cirino, Jardim Padroeira, Jardim Santo Antonio e Conjunto dos Metalúrgicos, em Osasco, com destino ao Km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.Inicialmente, a linha 244EX1 ofertará seis viagens em dias úteis, com o valor da tarifa de R$6,15.Também em 17/03, começará a circular a linha 350EX1 Itapevi (Cohab) - Osasco (Vila Yara) via Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, que ligará Itapevi, Jandira, Carapicuíba e Osasco ao Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri. O serviço vai oferecer 20 viagens nos dias úteis, com tarifa de R$8,35.Os três novos atendimentos, operados pelo Consórcio Anhanguera, devem beneficiar cerca de 2.500 passageiros/dia útil.