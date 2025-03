‘Castramóvel’ de Cotia atendeu mais de 350 animais em sua 1ª edição

Ao todo, foram castrados 130 cães e 225 gatos de forma gratuita

Foto: Juliano Barbosa

Nos dias 7, 8 e 9 de março, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a primeira edição do serviço móvel de castração de cães e gatos, machos e fêmeas.

De acordo com a secretaria, apenas na primeira edição, 355 animais foram atendidos. Os animais que passaram pelo procedimento foram devidamente inscritos por seus responsáveis e, em breve, novas inscrições serão abertas.O serviço móvel de castração, o castramóvel, como tem sido chamado, vai percorrer todas as regiões de Cotia realizando a castração em cães e gatos.O procedimento é feito em um centro cirúrgico móvel que está adaptado dentro de um ônibus.O atendimento é feito por profissionais especializados e preparados para prestar este tipo de serviço.A primeira edição do castramóvel aconteceu em frente à Prefeitura e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. Foram castrados 130 cães e 225 gatos de forma gratuita.