Conheça 10 destinos de SP que têm as águas terapêuticas como atração turística

Às vésperas do Dia Mundial da Água, conheça os municípios famosos pelas suas fontes hidrominerais com propriedades anti-inflamatórias e relaxantes

Balneário municipal, em Águas de Lindoia. Foto: Governo de SP

As águas medicinais de São Paulo são mais do que fontes de bem-estar: elas representam um patrimônio natural que contribui significativamente para a conservação ambiental e o desenvolvimento do turismo sustentável do estado. Elas atraem visitantes em busca de saúde e relaxamento, ao mesmo tempo que promovem a preservação dos ecossistemas locais, ajudam a desenvolver os destinos turísticos, geram empregos e renda para a comunidade local.





Águas de São Pedro, famosa por suas fontes de água mineral e tratamentos de saúde Socorro, conhecida por suas águas termais e opções de turismo de aventura São Pedro, conhecida por suas águas termais e spas Lindóia, famosa por suas águas minerais e estâncias hidrominerais Serra Negra, conhecida por suas águas minerais e tratamentos de saúde Monte Alegre do Sul, famosa pela fonte Bom Jesus, de água mineral Águas de Lindoia, a capital termal do Brasil Olímpia, com suas águas termais provenientes do Aquífero Guarani Ibirá, suas águas são famosas pela alta concentração de sais minerais e vanádio, de fontes como Ademar de Barros, Carlos Gomes e Jorrante Lins, conhecida pelas propriedades terapêuticas e curativas

Às vésperas do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a Setur-SP destaca municípios famosos pelas suas fontes hidrominerais ricas em cálcio, magnésio e bicarbonato, com propriedades anti-inflamatórias e relaxantes, como Lindoia, Capital Nacional da Água Mineral. Aos seus arredores, surgem hotéis, pousadas, spas e centros de bem-estar, além de comércio e demais atrativos, que criam oportunidades de trabalho e estimulam a economia local.afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.As águas com propriedades terapêuticas incentivam o turismo sustentável e a preservação das áreas onde as fontes hidrominerais estão localizadas, educando moradores e visitantes sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade. Muitas estâncias hidrominerais investem em práticas de conservação, com reflorestamento e proteção de nascentes, como Socorro, município reconhecido pela acessibilidade e pelo ecoturismo.Apenas o Circuito das Águas Paulistas recebe 10 milhões de turistas por ano, de acordo com o consórcio de municípios da região. A água, inclusive, deu o pontapé inicial no desenvolvimento do turismo nesta região, hoje com mais de 30 mil leitos.