Frente fria ameniza o calor e Cotia terá ‘temperatura agradável’ com a chegada do outono

A cidade de Cotia e toda a região da Grande São Paulo permanece em alerta para chuva forte nesta quarta-feira (19).





E assim deve permanecer a partir desta quinta-feira (20), quando o outono se inicia. A previsão é de que as temperaturas não passem dos 28ºC. A mínima prevista ficará na casa dos 17ºC.



Frente fria



Durante esta quarta-feira, a disponibilidade de umidade sobre a região vai aumentar por causa da entrada de ventos úmidos marítimos provocados pela passagem de uma frente fria pelo litoral paulista.



Além disso, o predomínio de ar quente pelo interior do estado de São Paulo e a circulação de ventos com tendência ciclônica (horária) em médios níveis da atmosfera (em torno de 5 km de altitude) vão facilitar a formação de nuvens carregadas no decorrer desta quarta-feira.





A Climatempo alerta que há risco de chuva forte em todas as regiões do estado de São Paulo e condições favoráveis para chuva bastante volumosa no litoral paulista.



Tendência para os próximos dias



Após a passagem da nova frente fria nesta quarta-feira, as condições para chuva diminuem na quinta e na sexta-feira.



Cotia terá temperaturas agradáveis, com máximas ainda abaixo dos 30°C.



O outono começa nesta quinta-feira, 20 de março, às 6h01, pelo horário de Brasília.

A previsão é de que durante a tarde e à noite o tempo fique instável, com risco de chuva forte.Em Cotia, após o calor de quase 30°C que fez ontem, a temperatura máxima prevista pela Climatempo é de 24°C.