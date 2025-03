Cacau Park começa a receber peças da ‘maior montanha-russa da América Latina’; VÍDEOS

Fechadas e apenas com o nome "Cacau Park" estampado, as carretas carregavam todas as peças do brinquedo que será uma das atrações do parque temático da Cacau Show.O “Cacau Park: A fantástica fábrica de felicidade" deverá ser um dos maiores da América Latina, com um leque diverso de atrações espalhadas em 7 milhões de m² de área.A previsão é que o parque seja construído em três anos, com abertura programada para 2027.