Parque temático da Cacau Show será construído na Castello Branco, a cerca de 1h de Cotia

Anúncio oficial da construção do parque foi feito nesta segunda-feira (2) no Palácio dos Bandeirantes, em SP

Alê Costa, CEO da Cacau Show. Foto: Governo de SP

O anúncio oficial do parque temático da Cacau Show foi feito na manhã desta segunda-feira (2), em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na capital.

O governador Tarcísio de Freitas participou do evento. O empreendimento tem investimento de R$ 2 bilhões e projeção de impacto econômico de R$ 35 bilhões.afirmou o governador.O “Cacau Park: A fantástica fábrica de felicidade" deverá ser um dos maiores da América Latina, com um leque diverso de atrações espalhadas em 7 milhões de m² de área, incluindo a montanha-russa mais alta e mais rápida da América Latina. Com 55 metros de altura, a atração atingirá 120 km/h em apenas 5 segundos.A previsão é que o parque seja construído em três anos, com abertura programada para 2027.O evento contou ainda com a presença da primeira-dama, Cristiane de Freitas, de secretários de estado, do deputado André do Prado, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e do CEO e fundador da Cacau Show, Alê Costa, além de outras autoridades e representantes da empresa.O espaço terá um shopping a céu aberto que vai reunir lojas-conceito e restaurantes exclusivos. O empreendimento, que terá ainda dois hotéis que somam mais de mil quartos, será o maior dedicado ao chocolate na América Latina e deve atrair 3 milhões de visitantes por ano.O projeto inclui, além do parque, um centro de convenções e condomínios residenciais para atender à crescente demanda por infraestrutura integrada, além de um centro cultural e uma galeria de arte. Também fará parte do complexo, no futuro, um parque de aventura, um parque aquático e até um parque dos dinossauros.O empreendimento será construído no município de Itu (SP), na divisa com Sorocaba (SP).De acordo com o projeto de implantação, a atração será implantada na altura do quilômetro 84 da Rodovia Castelo Branco, a cerca de uma hora de Cotia.