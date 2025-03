Edital de Citação: Processo nº 1007210-27.2017.8.26.0152

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1007210-27.2017.8.26.0152, AÇÃO MONITÓRIA, em que é réu TSC VIDROS BLINDADOS LTDA, CNPJ nº 19.334.048/0001-64, no qual a autora MAP – MATERIAIS DE ALTA PERFORMANCE LTDA, CNPJ nº 04.573.896/0001-59, requer o pagamento do débito de R$ 451.685,23, para que em 15 dias, cumpra a obrigação e pague 5% sobre o valor da causa à título de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo na forma dos artigos 513 e seguintes do CPC. Encontrando-se a Ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a Ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 07 de dezembro de 2023.