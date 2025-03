Atleta cotiano de 12 anos é campeão da 1ª etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

Arthur, professor e colegas da academia. Foto: Arquivo Pessoal





























O atleta Arthur Morais Bezerra, de 12 anos, conquistou medalha de ouro na Primeira Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, pela categoria Infanto A – peso até 55 Kg.O campeonato foi realizado no dia 22 de março, na cidade de Barueri.Arthur é aluno da Academia Gracie Barra Jardim Isis. O atleta treina há cerca de dois anos e é graduado na faixa cinza., destaca Arthur.O jovem atleta conquistou sua primeira medalha quando tinha 10 anos de idade. De lá para cá, não parou mais. Arthur segue competindo por várias cidades do estado de São Paulo. Hoje, o jovem atleta coleciona um total de 19 medalhas, sendo 11 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze.