Rede de supermercados Hirota vai inaugurar loja na Granja Viana e divulga vagas de emprego

Unidade, que será inaugurada na Av. São Camilo, terá como principal diferencial uma seção extensa de produtos orientais; confira as vagas de emprego disponíveis

Hirota Food. Foto ilustativa

O Grupo Hirota vai inaugurar uma nova unidade no bairro Granja Viana, em Cotia. A previsão é de que a loja, que ocupará o espaço que antes pertenceu ao Dia Supermercados, na Avenida São Camilo, seja inaugurada em abril.

A bandeira escolhida foi o Hirota Food e o principal diferencial é a seção extensa de produtos orientais. Ao todo, o estabelecimento terá 800 m².comentou Hélio Freddi Filho, diretor de expansão e comunicação do Hirota, em entrevista para o Jornal Giro News.Para 2025, o diretor diz que serão abertas lojas do formato Hirota Office, Hirota em Casa e Hirota Food Supermercado, com investimento de cerca de R$ 30 milhões para essas expansões.Para a loja da Granja Viana, o Grupo Hirota está com vagas de emprego abertas para atendente de caixa, atendente de padaria, atendente de frios, repositor de mercadorias e Hortifrúti.