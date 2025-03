Adolescente de 14 anos desaparece após dizer que ia para a escola em Cotia

Segundo o Boletim de Ocorrência, William Ferreira Leitão Júnior está desaparecido desde a última quinta-feira (27)

William Leitão, 14, está desaparecido desde o dia 27 de março. Foto: Arquivo pessoal

Um adolescente, de 14 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (27/03) após dizer que ia para a escola, em Cotia.

William Ferreira Leitão Júnior mora no bairro Paisagem Casa Grande e estuda na Escola Estadual São Joaquim II, no Jardim Leonor, região central da cidade.Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), registrado por sua mãe, William saiu para ir à escola, mas não chegou no local. Ele teria dito a uma amiga que iria fugir.O adolescente, ainda de acordo com o BO, estaria com o cartão TOP da mãe e sua última utilização foi no Butantã.Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do menino.Qualquer informação, avisar a polícia pelo 190 ou entrar em contato com a família pelo tel (11) 97677-0909.