“Excesso de barulho”: 8 comércios irregulares são fechados em Cotia em noite de operação

Operação foi realizada pela GCM e pela Polícia Civil

Foto: Prefeitura de Cotia

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e da Polícia Civil notificou e fechou oito comércios por irregularidades documentais e excesso de barulho em horário não permitido. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

A ação ocorreu entre a noite de sábado (29) e a madrugada de domingo (30).Além disso,, sendo 2 motoristas em estado de embriaguez, 2 por tráfico de entorpecentes, 1 com mandado de prisão em aberto e 1 por adulteração de identificação veicular.Ainda houve 14 motos e quatro carros recolhidos ao pátio por problemas de documentos e adulteração de placas.As abordagens aconteceram em diversos bairros da cidade como Parque Miguel Mirizola, Nova vida, Rosimeire, Caputera, São Paulo II e Estrada do Morro Grande.com o intuito de coibir perturbação de sossego, furtos e roubos de veículos, garantir a ordem e reforçar a segurança da população.A ação contou com a participação de cerca de 30 agentes de segurança pública. A operação foi acompanhada pelo secretário municipal de segurança pública Fabricio Dourado, o adjunto Valdinei Neto, a delegada Mônica Gamboa, o delegado Celso França e o secretário de comunicação Márcio Silveira.