Zé Neto & Cristiano, Inimigos da HP e mais: São Roque recebe evento com entrada solidária

Viva+ São Roque terá entrada por R$ 5 ou um kg de alimento; os cantores Daniel e Gustavo Mioto também se apresentarão no evento

Dupla Zé Neto & Cristiano abrirá o vento no dia 10 de abril. Foto: Divulgação

Os sertanejos Zé Neto e Cristiano; Daniel e Gustavo Mioto, além do grupo de pagode Inimigos da HP, se apresentam em São Roque nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril. A entrada é solidária no setor pista, de R$ 5 ou um quilo de alimento não perecível.

A dupla que abre o Viva+ São Roque na quinta-feira (10) é formada pelos amigos rio-pretenses Zé Neto e Cristiano. Vozes por trás do álbum ‘Escolhas: Volume 2’, o mais ouvido no Brasil na plataforma Spotify em 2023, a dupla se consagrou como uma das principais do sertanejo no país.Com mais de 13 milhões de ouvintes apenas no Spotify e de 13 bilhões de visualizações no canal do Youtube, a dupla traz para o show de São Roque hits que já se tornaram clássicos sertanejo como ‘Deu Moral’, ‘Foi Intenso’, ‘Numa Pancada Só’, ‘Beijo das Galáxias’, ‘Horóscopo’, ‘Seu Filho Deu Certo’, entre outros.Na sexta-feira (11), o romantismo do cantor Daniel será a grande atração na segunda noite de festa. Com mais de 40 anos de carreira, o sertanejo traz para o palco grandes sucessos de sua carreira, como ‘Estou Apaixonado’, ‘Mala amarela’, ‘Adoro amar você’, ‘Pra ser feliz’, entre outras.Com mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais, Daniel nasceu em Brotas, interior de São Paulo e, ao lado de João Paulo, estreou no cenário musical em 1985, com o álbum ‘Amor, Sempre Amor’.Os artistas seguiram juntos nos palcos pelo país, alcançando renome entre as duplas sertanejas, mas um trágico acidente de carro, em 1997, terminou com a morte de João Paulo e o fim da dupla.Daniel seguiu sozinho nos palcos e, em 2025, está na estrada com um show especial, em homenagem ao seu eterno parceiro dos palcos, João Paulo.No sábado (12), o cantor, compositor e multi-instrumentista Gustavo Mioto leva para São Roque suas principais músicas de sucesso, como ‘Me caiu tão bem’, ‘Voltando pra mim’, ‘Anti-amor’, ‘Solteiro não trai’, entre outras.Com pouco mais de dez anos de estrada, o cantor já coleciona números impressionantes. São mais de oito milhões de seguidores no Instagram, mais de sete milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de dez milhões de ouvintes no Spotify.Os shows fazem parte da grade de atrações da Viva+ São Roque que, além de muita música, traz para a cidade praça de alimentação, parque de diversões com atrações para todas as idades e muitas outras atividades para toda a família.Fechando o fim de semana, o grupo Inimigos da HP completa a programação de shows. No domingo (13), eles apresentam um repertório que reúne grandes sucessos como ‘Rap das armas’, ‘Toca um samba aí’, além de regravações que animam o público como ‘Ilariê’, ‘Uni duni tê’, entre outros.Atualmente, o grupo conta com 824 mil ouvintes mensais no Spotify e o lançamento mais recente, ‘O que tem/ Que sorte a nossa’, já soma 279 mil visualizações no Youtube em apenas em um mês.A Viva+ São Roque será realizada de 10 a 13 de abril, no Recinto de Eventos Vasco Barioni, localizado na rua Dr Durval Villaça, 1335. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site LINK AQUI.Viva+ São Roque – Shows Zé Neto e Cristiano; Daniel e Gustavo MiotoData: 10, 11, 12 e 13 de abrilLocal: Recinto de Eventos Vasco Barioni - Rua Dr Durval Villaça, 1335Ingressos: