Justiça mantém condenação de homem que matou o pai e esfaqueou a mãe em Cotia

Crime ocorreu em 2021; pena foi fixada em 35 anos de reclusão; relembre o caso

Diego Rabelo. Foto: Reprodução / SBT News

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de um homem que matou o próprio pai e esfaqueou a mãe em Cotia, em maio de 2021. A pena foi fixada em 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Diego Aparecido Rabelo, de 34 anos, é filho único e já tinha passagens pela polícia. O pai, que era jardineiro, tinha 59 anos. A mãe, doméstica, tem 53.De acordo com os autos, o réu era usuário de drogas e subtraía bens e dinheiro dos pais para comprar entorpecentes. No dia do crime, depois de uma discussão, desferiu diversos golpes de faca em ambos e fugiu levando um celular e R$ 600.No acórdão, o relator do recurso, desembargador Francisco Orlando, destacou a necessidade de resposta contundente para o delito cometido pelo réu., escreveu.Participaram do julgamento os desembargadores Alex Zilenovski e Roberto Solimene. A decisão foi unânime.Viciado em drogas, Diego cometeu o crime no auge da abstinência. Segundo a polícia, ele tentou roubar o pai, pegando dinheiro e o celular. O pai pediu para ele não sair, mas acabou sendo esfaqueado e morto.De acordo com o registro da ocorrência, à época, a mãe, quando tentou ajudar, também foi alvo de golpes de faca. Foram nove ferimentos na região do pescoço. Ela fingiu que estava morta e o criminoso saiu.A Guarda Civil de Cotia foi ao local e encontrou as vítimas. A mulher foi socorrida e levada a um hospital municipal, onde ficou internada.Diego voltou à residência após a saída dos agentes e ainda roubou um micro-ondas. Depois, a Polícia Militar, durante patrulhamento, desconfiou de três homens dentro de um carro. Lá, encontraram Diego,não conseguiu localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.