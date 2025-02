Onda de calor: quinta-feira (20) deve ser o dia mais quente da semana em Cotia; veja previsão

Saiba também até quando deve ir a onda de calor em todo o estado de SP

Foto: Reprodução

O estado de São Paulo segue enfrentando uma onda de calor nesta terça-feira (18). As altas temperaturas se intensificam nesta semana e os termômetros podem chegar aos 38°C em algumas regiões do interior, segundo previsão da Defesa Civil do Estado.

Em Cotia, os termômetros registram 34ºC hoje. No entanto, o dia mais quente da semana será na quinta-feira (20), quando a máxima deve ser de 36ºC, segundo o Climatempo.A previsão dos meteorologistas continua sendo de que a onda de calor vai até a próxima segunda-feira (24) em todo o estado de São Paulo. Os termômetros seguem ficando entre 5°C e 7°C acima da média neste período.Terça (18) - Máxima 34ºC / Mínima 21ºCQuarta (19) - Máxima 35ºC / Mínima 21ºCQuinta (20) - Máxima 36ºC / Mínima 21ºCSexta (21) - Máxima 33ºC / Mínima 22ºC