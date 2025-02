Welington Formiga reajusta auxílio-alimentação de servidores da prefeitura

Novo valor foi publicado via decreto nesta quinta-feira (27) no sistema de leis municipais da prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), reajustou o valor do auxílio-alimentação dos servidores da prefeitura.





QUEM TEM DIREITO?





O benefício aos servidores é concedido por lei municipal de 2018, sancionada pelo ex-prefeito Rogério Franco.





O decreto foi publicado no sistema de leis municipais nesta quinta-feira (27).De acordo com o documento, o reajuste é de 4,7% (de R$ 210 para R$ 220).De acordo com a lei, tem direito ao auxílio-alimentação os servidores concursados cujo vencimento-base, acrescido dos adicionais e gratificações, seja inferior ou igual a dois salários mínimos.