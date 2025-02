Fofura! Ursa polar nascida no Aquário de SP é apresentada ao público pela 1ª vez; VÍDEO

Nur é a primeira de sua espécie nascida na América Latina; ela veio ao mundo em 17 de novembro de 2024

Imagem: Aquário de SP

Nur, a ursa polar que nasceu no Aquário de São Paulo, foi apresentada ao público pela primeira vez nesta quinta-feira (27).







A ursa é a primeira de sua espécie nascida na América Latina. Ela veio ao mundo em 17 de novembro de 2024 e desde o nascimento estava em uma espécie de toca com a mãe - a ursa polar Aurora.



Nur é filha de Aurora com Peregrino - dois ursos polares nascidos na Rússia que vivem em há 10 anos em São Paulo.



Nas imagens divulgadas pelo Aquário, localizado no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, Nur brinca com o gelo e anda pela área onde ficam os ursos polares. Ela corre, explora o espaço e brinca com o gelo (veja vídeo abaixo).