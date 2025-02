Nova onda de calor à vista: saiba quais alimentos evitar e o que é indicado comer

Coluna Nutrição Modo On: Entenda como a escolha alimentar pode ser estratégia para evitar complicações com a saúde nessa onda de calor que estamos passando

Foto: Freepik / Reprodução

Coluna Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes: O corpo humano é uma máquina perfeita e inteligente que, diante de situações de risco, emite sinais para reestabelecer a ordem. O corpo humano é uma máquina perfeita e inteligente que, diante de situações de risco, emite sinais para reestabelecer a ordem.

Isso acontece, por exemplo, quando somos expostos a altas temperaturas. No calor que estamos enfrentando, dificilmente não passamos mal, com náuseas, tonturas, câimbras, dores de cabeça, falta de apetite, queda de pressão e excesso de suor.Apesar de serem sintomas ruins, são os meios que o organismo possui para regularizar a sua temperatura em níveis normais, isso se chama termorregulação.Em casos mais graves, se o corpo não se reestabelecer adequadamente, pode ser até fatal. Dentre o grupo mais vulnerável para essas condições, temos os idosos, pessoas com problemas respiratórios, hipertensos, obesidade e problemas cardiovasculares.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as ondas de calor estão ficando mais frequentes, intensas e prolongadas em razão das mudanças climáticas, representando prejuízos à saúde. Isso significa que o calor não vai passar tão cedo. Então vamos entender como a alimentação poder ser nossa aliada.Para que o corpo mantenha sua temperatura em níveis ideais, se recruta muito líquido, e este processo pode gerar um desequilíbrio hídrico causando os sintomas já expostos aqui, portanto, a hidratação e alimentos ricos em água em sua composição serão importantes neste período. Vejamos:O primeiro ponto a ser observado é o volume de água ingerido. Uma conta básica para quem não sabe o quanto de água beber é multiplicar seu peso corporal por um número desse intervalo: 35ml a 50ml (quanto mais ativo você for, escolha um número mais próximo dos 50).O resultado desta multiplicação é o volume de água que se deve beber. Tente sempre beber um pouco mais do que já tinha costume. Suco de frutas e água de coco são bem-vindos. Só modere o consumo caso esteja em processo de controle calórico.Quanto a alimentação, aposte em alimentos ricos em água em sua composição, como por exemplo, frutas e legumes, dentre eles, melão, melancia, abacaxi, laranja, morango, mamão, folhas em geral, brócolis, abobrinha, chuchu, berinjela, pepino.Esses alimentos, além de fornecer fibras e melhorar o trânsito intestinal, ajudam a diminuir a retenção de líquidos e a regular a pressão arterial.Só por curiosidade, a OMS recomenda comermos diariamente 400 gramas de verduras, frutas e legumes. Quanto você tem consumido?Bebidas muito quente ou diuréticas que contenham cafeína, alimentos com alto teor de açúcar ou sódio e ultraprocessados.Caso haja uma situação de desidratação leve instalada, o volume de água deve ser administrado aos poucos, de gole em gole, e no caso de desidratação mais acentuada, deve ser administrada a reposição de eletrólitos.Em ambos os casos, é sempre importante recorrer a ajuda de um profissional da saúde.