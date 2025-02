PMs matam dois criminosos durante tentativa de assalto na Raposo Tavares

Crime aconteceu no km 15, sentido Cotia

Foto: Reprodução / SBT

Dois criminosos morreram após serem baleados por policiais militares durante uma tentativa de assalto na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 15, sentido Cotia, na madrugada de segunda-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, quatro homens em duas motos tentavam roubar uma terceira motocicleta quando foram surpreendidos por agentes que patrulhavam a região. Ao perceberem a ação, os policiais intervieram, e houve troca de tiros. As informações são do SBT News.Os bandidos baleados foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados à UPA Rio Pequeno, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, a PM apreendeu dois revólveres.A polícia confirmou que as motos usadas pelos criminosos eram roubadas. O caso foi registrado no 75º DP, no Jardim Arpoador.