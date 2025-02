Projeto de Lei pede criação de app para acompanhar ônibus em tempo real em Cotia

Além da exata localização dos ônibus, app deve informar o intervalo de tempo da linha, previsão de chegada, mapa completo e duração dos itinerários; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

O vereador de Cotia, Alexandre Frota (PDT), propôs na sessão desta semana um Projeto de Lei (PL) que visa a criação de aplicativo de celular para que os usuários do transporte público da cidade consigam acompanhar seus respectivos ônibus em tempo real.

Segundo o texto do PL, o app deve disponibilizar aos usuários dados como a exata localização dos ônibus, quais são adaptados para pessoas com deficiência, o intervalo de tempo da linha, previsão de chegada, mapa completo e duração dos itinerários.As empresas de transporte rodoviário do município, de acordo com o texto, deverão criar e implantar a ferramenta de forma gratuita, “considerando a compatibilidade com os principais sistemas operacionais de celulares e demais dispositivos móveis”., defende Frota.segue tramitação na Câmara Municipal e deve ser colocado em Pauta para votação nas próximas Sessões. Se aprovada, a propositura segue para sanção ou veto do Poder Executivo.