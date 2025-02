Trecho de estrada em Cotia está sendo reconstruído após reportagem do Cotia e Cia

Trecho da via cedeu e assim ficou por um tempo. Foto: Thierry Pedroso

De acordo com a Secretaria de Obras, quando a via foi pavimentada, a drenagem no trecho que cedeuA obra, ainda de acordo com a pasta, contemplou a reconstrução do talude, melhoria na drenagem superficial de guias e sarjetas, recomposição da base da pista e, por fim, a aplicação do novo pavimento asfáltico - esta última programada para a próxima semana.A secretaria explicou também que o trabalho envolve o uso de motoniveladora, rolo compactor, escavadeira de esteira e caminhões., disse.