Tarcísio decreta luto de 3 dias após acidente que matou 12 estudantes no interior de SP

Acidente ocorreu na noite de ontem (20); outras 21 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região

Foto: Globoplay

O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de três dias após o acidente entre um ônibus e uma carreta ocorrido na estrada vicinal Jorge Luiz na noite dessa quinta-feira (20).

Segundo o governo, 12 estudantes da Universidade de Franca em Nuporanga (SP) morreram. Outras 21 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h e realizou, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, os primeiros atendimentos às vítimas. O motorista da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham para identificação e liberação para as famílias.O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) acompanha o caso e dá suporte à equipe do IML no trabalho de identificação.A Artesp informou que o ônibus estava regular e com a vistoria em dia com a Agência.