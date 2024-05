Criminosos invadem casa da sogra do prefeito de São Roque e amarram vítimas no banheiro

Guto Issa se manifestou sobre a ocorrência

Foto: São Roque Notícias

Três criminosos armados invadiram a residência da sogra do prefeito de São Roque, Guto Issa, na manhã dessa segunda-feira (13). Além dela, o filho e a nora também estavam na casa e todos ficaram amarrados e trancados no banheiro.





De acordo com informações da Polícia Civil, os bandidos sabiam que "ali morava a sogra do prefeito" e a todo momento eles perguntavam do dinheiro e objetos de valor. Porém, após cerca de 10 minutos, os criminosos deixaram a residência, levando apenas um celular.





Em nota publicada nas redes sociais, Guto Issa comentou que sua família estava bem e ninguém ficou ferido durante o assalto. O prefeito de São Roque também agradeceu as autoridades policiais pelo acolhimento.





Veja abaixo a nota na íntegra:





Na manhã desta segunda-feira, a casa da minha sogra foi invadida por cerca de 10 minutos. Saliento que a minha família se encontra bem, ninguém se feriu e foi levado apenas um celular.





Agradeço ao pronto atendimento das nossas autoridades policiais, que desde os primeiros momentos agiram com rapidez e dedicação, não apenas na apuração do caso e busca pelos criminosos, mas no apoio prestado à minha família.





Como cidadão são-roquense, confio integralmente no trabalho das nossas autoridades, que diariamente dedicam suas vidas à nossa segurança.





Agradeco o carinho de todos. Amo vocês.

Guto Issa”





As Polícias Militar e Civil seguem atendendo a ocorrência na busca de pistas e do paradeiro dos três indivíduos que invadiram a residência.