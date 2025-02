Shopping da região promove folia de carnaval com diversas atrações para toda família

Música, desfiles temáticos e muita diversão para toda a família no Carnaval 2025

Foto: Polina / Pexels

O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou uma festa de Carnaval para toda a família.

Bandinha de carnaval: tocando os clássicos e as marchinhas que não podem faltar no Carnaval.

Pista de dança: para ninguém ficar parado e cair na folia.

Personagens interativas: para animar a festa e garantir muitas risadas.

Desfiles de fantasias: duas oportunidades para mostrar a criatividade e concorrer a prêmios:

Melhor fantasia infantil

Melhor fantasia pet

Nos dias 1º e 2 de março, o Rooftop do shopping se transformará em um palco de muita alegria com o evento "Folia no Park".Das 11h às 17h, o público poderá curtir diversas atrações gratuitas, incluindo:Para participar dos desfiles e garantir seu abadá, basta se inscrever no site do Shopping Central Park: www.shoppingcentralpark.net.br.O "Folia no Park" é uma iniciativa do Shopping Central Park em parceria com diversas lojas e marcas, como Brasil Cacau, Doce Algodão, Calçados Sérgio, São Roque Supermercados, Fini, TM Flores & Plantas, KidStok, Estilo Make, Piticas, Cacau Show, Cherry Papelaria e Milky Moo., afirma Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.🗓️ Data: 1º e 2 de Março (Sábado e Domingo)📍 Local: Rooftop (acesso pela Praça de Alimentação)⏰ Horário: Das 11h às 17h