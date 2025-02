Comerciante é baleado durante assalto em plena luz do dia em Cotia

Crime ocorreu no sábado (22); vítima continua internada

Imagens: Redes Sociais

Um comerciante foi baleado durante um assalto em plena luz do dia em Cotia. O crime aconteceu no sábado (22) no Jardim Recanto Suave. A vítima, que foi atingida no pescoço, continua internada.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do crime. Dois bandidos chegam, cada um em uma moto, e se aproximam do estabelecimento.Enquanto um deles fica dando cobertura, o outro se aproxima da vítima, saca uma arma e anuncia o assalto.Pelas imagens, é possível ver o comerciante reagindo. É neste momento que o criminoso dispara, pelo menos três vezes. Dois tiros acertaram a vítima, que foi socorrida por outra pessoa que estava no salão.A Polícia Civil está analisando as imagens para tentar identificar os criminosos, que se passam por entregadores e são suspeitos por cometerem diversos assaltos na região.