Carnaval altera expediente nas repartições públicas de Cotia; veja como fica

Informação foi divulgada nesta segunda-feira (24) pela prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

Nos dias 3, 4 e 5 de março (segunda, terça e quarta da semana que vem), o expediente nas repartições públicas municipais de Cotia estará suspenso por conta do ponto facultativo de Carnaval.

No dia 5/03 (quarta-feira de cinzas) o atendimento será retomado em todos os departamentos a partir do meio-dia.A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (153), e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Atalaia, os Pronto Atendimentos Parque São George e Caucaia do Alto funcionarão normalmente durante os dias de ponto facultativo.