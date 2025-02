Praça do centro de Cotia recebe 1ª edição do ‘Sarau O Verso é Livro’ neste sábado (1º)

Evento organizado pelo Coletivo Raiz será em formato itinerante, uma vez por mês; saiba mais

Evento será aberto ao público em geral. Foto: Arquivos pessoais

A Praça Joaquim Nunes, no centro de Cotia, receberá a primeira edição do ‘Sarau O Verso é Livro’, neste sábado (1º), a partir das 15h.

Idealizado pelo artista Kauê Poeta e organizado pelo Coletivo Raiz, o projeto, contemplado pela PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), será em formato itinerante, uma vez por mês.Na edição deste sábado, o sarau realizará, ainda, uma feira literária com exposições de artistas. Qualquer pessoa pode participar. Além disso, será comemorado os 6 anos de existência do Coletivo Raiz.Como convidados, o Sarau O Verso é Livro recebe New Office, Poeta Vampp, Lucão Poeta, Poeta Almério e a presença ilustre de Henry, aluno da escola Zacaria Antônio da Silva, em Cotia. O grupo SOF Gang também fará um pocket show durante o evento.Sarau O Verso é Livro (1ª edição)Dia 1º de março (sábado), a partir das 15hPraça Joaquim Nunes (Av. N. Sra. de Fátima,. Vila Monte Serrat)Participação livre