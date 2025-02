Cotia recebeu R$ 2,8 milhões de impostos sobre pedágios em 2024

Valor auxilia no financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde e educação

Foto: CCR ViaOeste

O município de Cotia recebeu R$ 2,8 milhões de repasses referentes ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). A informação foi divulgada hoje (24) pelas concessionárias.





ViaOeste Município Total valor corrente Barueri R$ 4.210.845,05 Carapicuíba R$ 3.515.871,77 Cotia R$ 2.208.164,01 Embu das Artes R$ 1.260.618,05 Osasco R$ 8.201.855,15 Santana de Parnaíba R$ 157.539,23 São Paulo R$ 7.186.848,05 Total R$ 26.746.701,80









Os valores, referentes ao ano de 2024, são repassados mensalmente e, segundo as concessionárias, auxiliam no financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde e educação.Ao todo, a cidade de Cotia recebeu R$ 2,2 milhões das praças de pedágio da Rodovia Mário Covas (SP-021), administradas pela CCR RodoAnel, e R$ 631 mil das praças de pedágio das rodovias Castello Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270), administradas pela CCR ViaOeste.Além de Cotia, as cidades de Barueri, Carapicuíba, Embu das Artes, Osasco, Santana do Parnaíba, Itapevi, São Roque, Sorocaba, Vargem Grande Paulista, entre outras, também foram contempladas com os recursos.O montante recebido por cada cidade varia conforme a extensão do trecho das rodovias presente em seu território. Veja as tabelas abaixo: