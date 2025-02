Cotia passa a ter aulas gratuitas de futebol feminino; veja como se inscrever

Podem participar meninas com idade a partir de 13 anos

Foto: Juliano Barbosa

A Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia passou a oferecer a modalidade futebol feminino na grade das modalidades oferecidas gratuitamente à população. As aulas acontecem na Arena Miguel Soares Luz, o antigo Campo dos Legionários, no Jardim Leonor.

Podem participar meninas com idade a partir de 13 anos, não há limite máximo para participação. “As aulas são livres até a idade em que a pessoa se sinta apta para praticar este esporte”, disse a Secretária adjunta Formiga.As matrículas são feitas na própria Arena, que fica na avenida Antônio Mathias de Camargo, 506, Jardim Leonor, de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h. é preciso apresentar os seguintes documentos:Atestado médico de aptidão física original emitido há no máximo três meses;Duas fotos 3×4 recentes;Cópia do RG e CPF;Declaração escolar (menores de 18 anos);Cópia do comprovante de endereço de Cotia com no máximo três meses;Cópia do título de eleitor (maiores de 18 anos);Cópia do documento com foto do responsável (para menores de 18 anos);Protocolo de aula experimental assinado pelo professor;As matrículas de menores de 18 anos deverão ser feitas por um maior responsável.