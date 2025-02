Polícia apreende frota de veículos utilizada em golpes nas cidades de Cotia e Vargem Grande

Segundo as investigações, a frota de veículos estava relacionada a uma associação criminosa de estelionatários

Foto: Polícia Civil

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, apreenderam 28 carros e sete motos durante uma operação nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista. A ação aconteceu nessa terça-feira (25).

Segundo as investigações, a frota de veículos estava relacionada a uma associação criminosa de estelionatários. As informações são do jornal ‘Estadão’.Os automóveis, de acordo com a reportagem, eram obtidos e vendidos utilizando fraude na documentação. Os levantamentos apontam a possibilidade de envolvimento de funcionário do cartório no esquema.De acordo com a polícia, os indivíduos simulavam a intermediação da venda de veículos dos verdadeiros proprietários. A documentação era realizada com a falsificação dos proprietários originais e, por fim, para finalizar a autenticação, era usado o serviço do funcionário do cartório.Durante a ação, os policiais também recolheram notebooks, aparelhos de telefonia móveis e diversos documentos. Segundo a investigação, todo material será analisado pela polícia.