‘Bloco da prevenção’ em Cotia conscientizará a população sobre ISTs nesta quarta-feira

Ação ocorrerá em frente à Prefeitura e contará com a realização de testes rápidos e distribuição de materiais preventivos

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia vai realizar uma ação de conscientização sobre Infecção Sexualmente Transmissíveis (ISTs) nesta quarta-feira (26).

A ação acontecerá dentro do contexto de Carnaval em que muitas pessoas acabam se expondo a algumas ISTs.O ‘bloco da prevenção’ estará próximo à Feira Noturna, em frente à Prefeitura, e contará com a realização de testes rápidos e distribuição de materiais preventivos.De acordo com a organização, o evento contará com a presença de profissionais da saúde e que prestarão serviços gratuitos à população e vão tirar dúvidas e orientar sobre prevenção em uma tenda que está montada no local. Um dos diferenciais da campanha deste ano é a oferta de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) – comprimido que, se tomado antes de exposição ao vírus HIV, reduz o risco de infecção.Durante a ação pré-Carnaval, a Secretaria de Saúde vai distribuir preservativos, material informativo, gel lubrificante, auto texto de HIV, testes rápidos de HIV e Sífilis.