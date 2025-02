Moradora recorre a caminhão-pipa após problema com abastecimento em Cotia: “Gastei R$ 850”

"A gente paga uma conta tão cara para chegar neste momento e ter que comprar água"; OUTRO LADO: Sabesp disse que há 'pontos de suspeita de vazamentos'

Foto encaminhada ao Cotia e Cia na noite dessa quinta-feira (20)

Moradores das ruas João Perone e Francisco Moracci, no Parque Alexandra, em Cotia, estão enfrentando problema com abastecimento de água em suas residências.





O QUE DIZ A SABESP



Procurada pelo Cotia e Cia, a Sabesp informou que foram identificados pontos de suspeita de vazamentos. Disse ainda que uma equipe já foi enviada para realizar a vistoria e os reparos necessários.







Além disso, a Companhia garantiu que enviará, na tarde desta sexta-feira (21), um caminhão-pipa para atender à região.

Segundo eles, o abastecimento é interrompido no período da manhã e, quando é retomado, a água volta sem pressão o suficiente para encher as caixas., relatou Lusinete Rocha Almeida, moradora da rua João Perone.Uma das vizinhas de Lusinete recorreu a um caminhão-pipa para abastecer a sua caixa d’água. Maria Helena Neris disse aoque está sem água há 16 dias e que contatos com a Sabe“Eles [Sabesp] falaram que resolveriam o problema em 24h, mas até agora, nada.”Sem ter outra alternativa, Maria Helena foi obrigada a gastar dinheiro com caminhão-pipa. E não foi nada barato.desabafa.