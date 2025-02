Inscrições para Corrida Oficial de Itapevi serão abertas na segunda-feira (24)

O evento ocorre em 16 de março e serão distribuídos R$ 22 mil em prêmios; Veja os detalhes de como se inscrever.







Para atletas visitantes interessados em participar dos percursos de 10km e 5 km, será disponibilizado exclusivamente um link para inscrição online, nos dias 27 e 28/2, que será divulgado no dia 26. As inscrições se encerram nas datas mencionadas ou a qualquer momento, assim que for atingido o número total de vagas disponíveis.



A corrida, que será realizada no dia 16 de março (domingo), é um evento oficial da Federação Paulista de Atletismo e faz parte da programação de aniversário de 66 anos de Itapevi. A largada acontece, às 7h, na Avenida Feres Nacif Chaluppe, nas proximidades da Praça do Nordestino, na Cohab.



Ao todo, cerca 2.500 competidores são esperados nas provas de 5 e 10 quilômetros e na caminhada de 3,5 quilômetros. Serão disponibilizadas 1.600 vagas para atletas residentes de Itapevi, 150 vagas para participantes da caminhada e 750 vagas para atletas visitantes.



Menores de idade podem participar do evento, desde que tenham 16 anos completos com autorização dos pais ou responsáveis.



Premiação



Serão distribuídos R$ 22 mil em prêmios para os cinco melhores posicionados na corrida de 10 km entre competidores residentes e visitantes, tanto na categoria masculina quanto na feminina.



Segue a divisão dos valores: 1º lugar: R$ 2.000

2º lugar: R$ 1.250

3º lugar: R$ 1.000

4° lugar: R$ 750

5° lugar: R$ 500

Horários

6h55– Largada: Atletas PCD (Pessoa com Deficiência)

07h – Largada 10km: Público Visitante e Residente de Itapevi, Masculino e Feminino.

07h15 – Largada 5km: Público Visitantes e Residentes de Itapevi, Masculino e Feminino.

07h30 – Largada: Caminhada 3km.



Todos os inscritos deverão doar, na retirada do chip, um quilo de alimento não perecível, com validade superior a 30 dias. Não serão aceitos sal, leite ou outros alimentos perecíveis.

As inscrições para a 7ª Corrida Oficial de Itapevi serão abertas na segunda-feira (24), no Parque da Cidade (R. Dimarães Antonio Sandei, s/n, Cidade Saúde) para os percursos de 10km, 5km e Caminhada 3,5km. Esse cadastro,, estará disponível todos os atletas, sempre das 9h às 21h. Os interessados devem apresentar os documentos originais e levar cópias do documento de identidade e do comprovante de residência.”, disse o prefeito Marcos Godoy.