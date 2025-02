Cotia pode ter temperatura de 36ºC nesta semana; Confira a previsão

A atuação de uma massa de ar quente deve aumentar a sensação de calor e abafamento

Foto: Arquivo Cotia e Cia





A Defesa Civil emitiu ontem (15) um alerta para as altas temperaturas em todo o território paulista. Em Cotia, as temperaturas podem ultrapassar os 36ºC na segunda-feira (17) e terça-feira (18), segundo o Clima Tempo.





No restante da semana as máximas devem alternar entre 32º e 35ºC. O calor só deve dar trégua a partir do próximo domingo (23).





Confira a previsão completa para Cotia entre 16/02 e 20/02:





Domingo - 16/02 - Mínima de 21ºC e Máxima de 35ºC - Sol com nuvens durante o dia. Há possibilidade de chuvas no fim da tarde.





Segunda-feira - 17/02 - Mínima de 20ºC e Máxima de 36ºC - Sol com algumas nuvens, não tem previsão de chuva.





Terça-feira - 18/02 - Mínima de 21ºC e Máxima de 36ºC - Sol com algumas nuvens pode chover a noite.





Quarta-feira - 19/02 - Mínima de 21ºC e Máxima de 35ºC - Sol durante o dia com pancadas de chuva à tarde e à noite.





Quinta-feira - 20/02 - Mínima de 21ºC e Máxima de 35ºC - Sol durante o dia com pancadas de chuva à tarde e à noite.





Recomendações:

A Defesa Civil recomenda que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, das 10h às 16h, e utilize protetor solar, bonés ou chapéus e roupas leves.Idosos e crianças requerem atenção especial, pois são mais vulneráveis aos efeitos do calor. É fundamental garantir que estejam sempre bem hidratados, em locais arejados e protegidos do sol.