Câmara de Cotia divulga a nova composição das comissões permanentes

Foto: Câmara de Cotia

Com o início da Sessão Legislativa Anual, em 1º de fevereiro, a Câmara Municipal de Cotia definiu a composição das Comissões Permanentes para o biênio 2025/2026.



Comissão de Justiça e Redação Cargo Nome Partido Presidente Felipe Variedade Progressistas Vice-Presidente Almir Rodrigues PL Membro Serginho Luiz PSB Comissão de Finanças e Orçamento Cargo Nome Partido Presidente Johny Santos PL Vice-Presidente Marcos Nena PDT Membro Felipe Variedade Progressistas Comissão de Obras e Serviços Públicos Cargo Nome Partido Presidente Yago Bezerra União Brasil Vice-Presidente Rafael Dantas Republicanos Membro Luisão Tinoco Mobiliza Comissão de Meio Ambiente Cargo Nome Partido Presidente Marcinho Prates Mobiliza Vice-Presidente Dr. Silvio Cabral PSD Membro Serginho Luiz PSB Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social Cargo Nome Partido Presidente Hernane Progressistas Vice-Presidente Marcelinho Lenha PDT Membro Eduardo Nascimento PSB Comissão de Defesa do Direito do Idoso Cargo Nome Partido Presidente Almir Rodrigues PL Vice-Presidente Marcinho Prates Mobiliza Membro Marcelinho Lenha PDT Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Cargo Nome Partido Presidente Peka Santos PDT Vice-Presidente Sandrinho Santos Solidariedade Membro Rafael Dantas Republicanos





Cada grupo é composto por três vereadores, responsáveis por analisar e emitir pareceres sobre as proposituras que tramitam na Casa.As comissões são divididas por temas, ou seja, cada grupo é responsável por analisar matérias referentes a uma área específica da administração pública.Um Projeto de Lei que altere a estrutura da Rede Municipal de Ensino, por exemplo, será analisado pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e só então enviado para votação em Plenário.Na Câmara Municipal de Cotia são sete comissões: Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos; Meio Ambiente; Educação, Saúde e Assistência Social; Defesa do Direito do Idoso; e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Elas são compostas por Presidente, Vice-presidente e vereador membro, com mandato de dois anos.Veja abaixo a nova composição: