GCM e bandido trocam tiros durante abordagem a carreta roubada em Cotia; VÍDEO

Caso ocorreu na noite de ontem (12) no Jd Barbacena; criminoso conseguiu fugir

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia trocou tiros com um bandido durante abordagem a uma carreta roubada na noite dessa quarta-feira (12). Um morador registrou o momento pelo celular (veja no final da reportagem). Ninguém se feriu. O criminoso fugiu a pé e não foi localizado até o momento.

O caso ocorreu por volta das 21h40 na rua Doutor Altair Martins, no Jardim Barbacena. De acordo com a GCM, a carreta e o semi-reboque foram roubados na tarde de ontem, em Guarulhos.Até então, a GCM não tinha informações sobre o roubo, mas os agentes desconfiaram da carreta em movimento pela região e emitiram ordem para que o condutor parasse, mas esse não obedeceu e iniciou-se um acompanhamento por cerca de 600 metros.Ainda de acordo com a GCM, em determinado momento, o indivíduo freou bruscamente a carreta, desceu com arma em punho e atirou contra a guarnição. Um agente revidou e atirou contra o suspeito, que conseguiu fugir a pé por uma área de mata.Os guardas disseram ainda que após a troca de tiros, a carreta acabou descendo sem controle pela via e veio a se chocar na viatura.A carreta e o semi-reboque foram apreendidos e recuperados. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga o caso em busca da identificação do autor.