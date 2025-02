AGORA: Avião de pequeno porte cai em avenida da zona oeste de São Paulo

Corpo de Bombeiros confirmou duas mortes

O Corpo de Bombeiros confirmou duas mortes (veja aqui). Um avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20 desta sexta-feira (7) em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.



De acordo com a SPTrans, o prefixo do ônibus é 732, da viação Santa Brígida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus não tinha passageiros.

A aeronave saiu do Campo de Marte por volta das 7h15 e tinha como destino a cidade Porto Alegre.



O avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu e acabou caindo.





"Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Av. Marquês de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência", publicou o secretário em uma rede social.

(Matéria em atualização) O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que várias equipes foram atender a ocorrência da queda do avião.

A informação da queda foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo. A queda ocorreu sobre um ônibus, entre os Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, que está interditada.