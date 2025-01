Engordou muito nas festas de fim de ano? Calma! Nem tudo está perdido

Nutrição Modo On: Será que esse ganho de peso está associado a ganhos de gordura corporal?

Towfiqu Barbhuiya / Pexels

Por Grazi Fernandes (coluna Nutrição Modo On)





O Papai Noel foi embora; a virada de ano já passou, mas parece que ficaram uns quilinhos a mais por aí? Pera aí que vamos resolver isso!









É muito natural o ganho de peso nas festas de final de ano. Há um grande consumo de comidas e bebidas da época somado a uma menor constância na rotina de exercícios físicos e dieta. Mas será que esse ganho de peso está associado a ganhos de gordura corporal?Na grande maioria dos casos, o peso extra não é gordura, ninguém engorda 2,3, 4 kg em 1 dia. O aumento de peso na balança é retenção (água). Isso ocorre pelo aumento do consumo de carboidratos, glicogênio muscular, açúcares, excesso de sódio, álcool, privação do sono, intestino irregular. Isso também gera peso corporal e não necessariamente você engordou (ganhou gordura)Tá, mas ainda estou com inchaço, me sentindo enorme Nutri!O bom é que nem tudo está perdido e essas atitudes vão te ajudar a desinchar e voltar ao peso normal:1. Não entre em desafios temporários como dieta detox, dieta anti-inflamatório, entre outras promessas tentadoras para você secar. Esses protocolos envolvem grupos e, portanto, não respeitam a individualidade, além de contribuir para o reganho de peso devido ao descontrole por conta da restrição.2. Aumente o consumo de água! Faça um cálculo básico: 35 a 50 ml de água multiplicado pelo seu peso total (quanto mais ativo estiver, mais próximo dos 50 deve escolher).3. Volte a rotina alimentar: Tente manter os horários de alimentação que tem em sua rotina normal. Se a sua rotina alimentar não ajuda na sua saúde ou peso, mude aos poucos sem extremismo. Inclua mais vegetais, frutas, legumes que ajudam na saciedade e melhora do funcionamento do intestino.4. Evite alimentos gordurosos: prefira carnes magras, como peito de frango, carne tipo patinho, tilápia ou lombo suíno. E escolha a versão light de requeijões, iogurtes. E controle os molhos e óleos para temperar a salada. Eles podem ser bem calóricos!5. Não deixe de realizar as refeições intermediarias e opte por alimentos saudáveis: Opte por frutas, iogurtes de baixas calorias com farelo de aveia, por exemplo.6. Moderar o consumo de álcool: Dê preferência evitar neste período pós festa e administre o consumo esporádico e moderado sempre intercalando com água.7. Praticar exercícios físicos: Musculação, exercícios aeróbios, subir escadas em vez de pegar o elevador, enfim, movimentos que contribuam com a queima de calorias.8. Dormir bem: O sono está diretamente relacionado com a saciedade, pois regula a produção de hormônios como a leptina e a grelina, que controlam o apetite.Festas e confraternizações fazem parte da nossa vida, só precisamos saber a se comportar diante dos alimentos desfrutando do momento com sabedoria. Desta forma, certamente não terá sofrimento ou ressaca moral!