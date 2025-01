“Muralha de Segurança”: como novo governo pretende enfrentar a criminalidade em Cotia

Plano de governo de Welington Formiga destaca ainda programas visando a reabilitação de infratores e investimento na GCM

Foto: Prefeitura de Cotia

Um dos desafios do novo governo municipal de Cotia é a Segurança Pública. Empossados nessa quarta-feira (1º), o prefeito Welington Formiga (PDT) e seu vice Paulinho Lenha (PDT) destacaram, no plano de governo, alguns meios de enfrentar a criminalidade no município.





Em resumo, o desenvolvimento de políticas de segurança pública integradas, o fortalecimento da guarda municipal, o uso de tecnologias avançadas, o enfrentamento das causas estruturais da criminalidade e o apoio psicológico aos profissionais da segurança são medidas essenciais para promover uma comunidade mais segura e resiliente

A gestão menciona a chamada. Antes de ser instalada, o projeto cita que, destaca.O texto cita também que, com os equipamentos, o acesso à cidade será controlado.Além da muralha, o plano de governo de Welington Formiga destaca investimento na capacitação, equipamento e recursos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.Cita, ainda,O projeto traz também iniciativas com políticas públicas visando a prevenção do crime. Para isso, menciona iniciativas de desenvolvimento comunitário, apoio aos jovens em situação de vulnerabilidade e programas de reabilitação para infratores.